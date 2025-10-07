ЦБ РФ включил банк "ДОМ.РФ" в список системно значимых кредитных организаций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Банк России обновил список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), включив туда банк "ДОМ.РФ", следует из материалов на сайте регулятора.

ЦБ также исключил из списка Росбанк и банк "Открытие", которые с 1 января 2025 года перестали существовать после присоединения к материнским структурам (Т-банку и ВТБ соответственно).

Обновленный список состоит из 12 банков и включает: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и банк "ДОМ.РФ".

На долю этих банков приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

Банк "ДОМ.РФ" является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименной госкорпорации, которая в ноябре этого года планирует провести IPO.

Кредитная организация занимает 10-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с объемом активов 3,8 трлн рублей на конец второго квартала 2025 года. В первом полугодии банк "ДОМ.РФ" заработал чистую прибыль по МСФО в размере 28,7 млрд рублей, что на 51% больше результата годом ранее.

ЦБ РФ в мае представил новую методику определения СЗКО, которая будет в том числе учитывать количество клиентов, развитие экосистем и значимость на рынке платежных услуг. Крупнейшие банки будут распределяться по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала - от 0,5% до 2,5% в зависимости от масштаба бизнеса. Сейчас СЗКО не делятся на группы, для них действует единая надбавка в размере 1%. Определять системно значимые кредитные организации по новой методике ЦБ планирует начать в 2027 году, а с 2028 года регулятор запустит график постепенного выхода на установленный уровень надбавок.