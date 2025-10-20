"Мосбиржа" с 23 октября вводит запрет на "шорты" по распискам бывшей Qiwi

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" c 23 октября ввела запрет на короткие продажи по американским депозитарным распискам компании NanduQ (ранее группа Qiwi), сообщает сайт биржи.

Ранее сообщалось, что "Мосбиржа" с 20 ноября прекратит торги АДР NanduQ. До этого совет директоров NanduQ одобрил решение о подаче заявления на делистинг ее АДР с "Мосбиржи". Компания отмечала, что сейчас не ведет операционной деятельности в России, не проводила и не объявляла о редомициляции. Продолжение листинга на "Мосбирже" не является стратегическим приоритетом для группы, которая планирует сосредоточиться на развитии своего международного бизнеса, подчеркивала компания.

NanduQ рассчитывает сохранить Astana International Exchange в качестве основной площадки для листинга своих АДР.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi plc. В августе 2024 года акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

В контур сделки между Fusion Factor Fintech и NanduQ (Qiwi) в январе 2024 года вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, "Таксиагрегатор", IntellectMoney и ряд других активов. Цена сделки составила 23,75 млрд руб. Через месяц после сделки, 21 февраля прошлого года, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов. Fusion Factor Fintech до сих пор не завершила основные выплаты по сделке.

Уставный капитал NanduQ состоит из 62 712 975 акций. Из них 10 413 522 бумаги составляют акции класса А и 52 299 453 - акции класса В. Доля акций NanduQ в свободном обращении составляет 71,56% от их общего числа. Крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов (одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос).

NanduQ в сентябре 2024 года заявила о делистинге ее ADS с Nasdaq. Сейчас ADS компании торгуются на Астанинской международной бирже (Astana International Exchange, AIX) с тикером NNDQ.