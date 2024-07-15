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Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят смену названия на NanduQ

Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят смену названия на NanduQ
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Qiwi plc проведет годовое собрание акционеров 27 августа, на нем будет рассмотрен вопрос о смене названия компании на NanduQ plc, сообщила группа.

Также акционеры проголосуют за утверждение финансовой отчетности за 2023 год, изберут совет директоров и переизберут аудиторскую компанию.

Принять участие в собрании смогут акционеры, зарегистрированные на конец рабочего дня 11 июля.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа. Крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов.

Qiwi Сергей Солонин NanduQ plc
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