Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 21 октября повышает ставки по вкладам физлиц, говорится в сообщении банка.

Максимальная ставка для большинства клиентов со сроком размещения средств на 3 месяца вырастет на 0,5 процентного пункта (п.п.) и составит 16% годовых (на "новые" деньги или с учётом надбавок). На этот же срок максимальная ставка для клиентов уровня "СберПремьер" составит 16,1%, "СберПервый" - 16,2%.

"Также Сбер отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках - от 5 месяцев до 1 года. Рост составил от 1 до 2,1 процентного пункта, что сделает такие вклады более привлекательными для клиентов, которые планируют долгосрочные накопления", - отмечает кредитная организация.

Сейчас максимальная ставка в ВТБ со сроком размещения средств на 3 месяца до 1,5 млн рублей составляет 15,9%, от 1,5 млн рублей - 16%.

Банк России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых (большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 200 б.п.). Свое решение регулятор сопроводил нейтральным сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в ближайшую пятницу, 24 октября.