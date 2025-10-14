Сбербанк увеличил объем программы биржевых облигаций до 3 трлн рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк увеличил объем программы облигаций, зарегистрированной в октябре 2015 года, с 1,7 трлн до 3 трлн рублей, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Срок действия программы продлен с 10 лет до бессрочного. Кроме того, банк уточнил виды выплачиваемых доходов по облигациям в рамках программы и добавил возможность размещения облигаций с переменным купоном.

Соответствующие изменения в программу и проспект бумаг 13 октября внесла "Московская биржа".

Сейчас в обращении находятся 332 выпуска биржевых облигаций Сбербанка, включая инвестиционные, на 485,3 млрд рублей, и два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей, кроме того, 477 выпусков структурных облигаций АО "Сбербанк КИБ" на 290,8 млрд рублей, выпуск структурных бондов на 55 млн евро и три выпуска на 28,9 млн юаней.