Сбербанк в сентябре нарастил корпоративные кредиты по РСБУ на 3,2%, розничные – на 1,2%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в сентябре нарастил корпоративные кредиты по РСБУ на 3,2%, розничные – на 1,2%, говорится в сообщении банка.

"Сезонное повышение деловой активности в сентябре поддержало спрос на кредиты со стороны клиентов: корпоративный портфель вырос на 2,7% за месяц в реальном выражении (без учета валютной переоценки - ИФ) – до 29,4 трлн рублей, а розничный увеличился на 1,1% (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам - ИФ) – до 18,1 трлн рублей. На этом фоне нам удалось повысить качество кредитов и сократить долю просроченной задолженности до 2,6%", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приведены в сообщении.

Корпоративный кредитный портфель за 9 месяцев 2025 года вырос на 5,8%, розничный – на 3,1%.

Сбербанк в сентябре выдал корпоративным клиентам кредиты на 2,6 трлн рублей, розничным – на 498 млрд рублей.

Ипотечный кредитный портфель без учета секьюритизации в сентябре вырос на 1,5% (на уровне динамики августа), на 7,6% с начала года – до 11,6 трлн рублей. В сентябре банк выдал ипотечные кредиты на 280 млрд рублей.

Портфель потребительских кредитов в сентябре снизился на 0,6% (в августе рост на 0,4%), на 12,1% с начала года – до 3,4 трлн рублей. В сентябре выдачи составили 151 млрд рублей.

Портфель кредитных карт в сентябре увеличился на 0,6% (на 7,9% с начала года) – до 2,5 трлн рублей. Портфель автокредитов превысил 0,6 трлн рублей.

Средства физических лиц в сентябре выросли на 0,7%, на 9,0% с начала года без учета валютной переоценки – до 30,1 трлн рублей. Средства юрлиц за месяц сократились на 0,6%, за 9 месяцев – на 3,5% до 12,7 трлн рублей.