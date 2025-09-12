Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что вслед за смягчением денежно-кредитной политики (ДКП) снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам.

Сбер с 15 сентября понизит ставки по вкладам. Максимальная ставка по депозитам составит 15,5% годовых на срок 3 месяца (сейчас максимум 16% при размещении средств на 2 месяца).

Ставки по рыночной ипотеке с 15 сентября банк понизит на 1-2 процентных пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса: на 1 п.п. при взносе от 20,1%, на 1,5 п.п. при взносе от 30,1% и на 2 п.п. при взносе от 50,1% и выше. Минимальные ставки составят: от 17,4% на покупку первичного жилья, от 17,8% - на покупку вторичного и строительство жилого дома.

Сбербанк также снизит ставки на 1,5 п.п. по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости".

Ставки по уже одобренным, но невыданным базовым ипотечным программам будут скорректированы автоматически, отмечает кредитная организация.

Банк снизит ставки по потребкредитам, минимальная составит 19,9% годовых.

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% годовых, выбрав меньший шаг из ожидавшихся. Аналитики прогнозировали, что ЦБ в пятницу будет выбирать между снижением ставки на 100 или 200 б.п.