АФК "Система" планирует скорректировать дивидендную политику

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - АФК "Система" планирует скорректировать свою дивидендную политику, сообщил журналистам основатель корпорации Владимир Евтушенков.

"Конечно, будет (корректировать дивполитику - ИФ)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Действующая дивидендная политика АФК, принятая весной 2024 года, рассчитана на 2024-2026 годы. Документ предусматривает, что в 2024 году целевой размер дивиденда должен быть не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию. При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 годах допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году. На потенциальное увеличение выплат будут влиять факторы, связанные с финансовым положением "Системы", уточняли в АФК.

Кроме того, документ предусматривает, что при условии "существенного сокращения" внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату дивидендов в размере до 50% от FCF за отчетный год.

Однако АФК уже пришлось отклониться от дивидендной политики - по итогам 2024 года было решено не выплачивать дивиденды на фоне текущей кредитно-денежной политики, задачи по снижению размера обязательств, а также обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.