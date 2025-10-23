Поиск

АФК "Система" планирует скорректировать дивидендную политику

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - АФК "Система" планирует скорректировать свою дивидендную политику, сообщил журналистам основатель корпорации Владимир Евтушенков.

"Конечно, будет (корректировать дивполитику - ИФ)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ЭкономикаАФК "Система" пока не планирует пересматривать свою дивидендную политикуЧитать подробнее

Действующая дивидендная политика АФК, принятая весной 2024 года, рассчитана на 2024-2026 годы. Документ предусматривает, что в 2024 году целевой размер дивиденда должен быть не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию. При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 годах допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году. На потенциальное увеличение выплат будут влиять факторы, связанные с финансовым положением "Системы", уточняли в АФК.

Кроме того, документ предусматривает, что при условии "существенного сокращения" внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату дивидендов в размере до 50% от FCF за отчетный год.

Однако АФК уже пришлось отклониться от дивидендной политики - по итогам 2024 года было решено не выплачивать дивиденды на фоне текущей кредитно-денежной политики, задачи по снижению размера обязательств, а также обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.

Владимир Евтушенков Феликс Евтушенков АФК "Система"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "ЛУКОЙЛа" ускорили снижение после переноса заседания СД по дивидендам

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });