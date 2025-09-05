Поиск

АФК "Система" пока не планирует пересматривать свою дивидендную политику

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - АФК "Система" пока не планирует пересматривать свою дивидендную политику, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков.

"Пока нет", - сказал Евтушенков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на соответствующий вопрос.

Он затруднился сказать, видит ли АФК возможности для выплаты дивидендов по итогам 2025 года.

Действующая дивполитика АФК, принятая весной 2024 года, рассчитана на 2024-2026 годы. АФК уже пришлось отклониться от дивполитики - по итогам 2024 года было решено не выплачивать дивиденды на фоне текущей кредитно-денежной политики, задачи по снижению размера обязательств, а также обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.

