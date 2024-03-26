АФК "Система" утвердила дивидендную политику на три года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров АФК "Система" на заседании 25 марта утвердил новую дивидендную политику компании на три года - с 2024 по 2026 год, сообщила компания.

Так, совет директоров определил, что в 2024 году целевой размер дивиденда - не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию.

При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 годах допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году. На потенциальное увеличение выплат будут влиять факторы, связанные с финансоввым положением "Системы", отмечается в сообщении.

Кроме того, предполагается, что при условии "существенного сокращения" внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату по дивидендам в размере до 50% от FCF за отчетный год.

"АФК "Система" смогла успешно противостоять вызовам последних лет, пересмотрела дивидендную политику в сторону увеличения и ориентируется на дальнейший последовательный рост выплат нашим акционерам. Кроме того, новая дивидендная политика фиксирует наше стремление к существенному сокращению долговой нагрузки", - заявил президент АФК Тагир Ситдеков.

Предыдущая дивидендная политика "Системы" была принята весной 2021 года и рассчитана на 2021-2023 годы. Однако на фоне макроэкономической неопределенности корпорация была вынуждена от нее отклоняться, так, в частности, компания отказалась от выплаты дивидендов по итогам 2021 года.

Дивиденды по итогам 2022 года должны были составить не менее 0,52 рубля на акцию, но фактический размер дивидендов составил 0,41 рубля на акцию (совокупный объем выплат - 3,96 млрд рублей).

Выплаты АФК по итогам 2020 года составили 0,31 рубля на акцию, всего - 2,99 млрд рублей (выплаты соответствовали рекомендациям, прописанным в дивполитике).

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% - распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.