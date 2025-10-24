В Великобритании в сентябре производство легковых машин рухнуло на 27,1%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Великобритании производство легковых автомобилей в сентябре упало на 27,1% в годовом измерении, до 51,09 тысячи, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Почти половина выпуска пришлась на электромобили - 24,45 тысячи (рост на 14,7%).

"Сентябрьские результаты не стали неожиданностью, учитывая полную потерю производства на крупнейшем в Великобритании автомобилестроительном предприятии после кибератаки", - заявил глава SMMT Майк Хоус.

Jaguar Land Rover сообщила об инциденте в сфере кибербезопасности 2 сентября. Тогда компания была вынуждена отключить все свои системы, в результате чего была приостановлена работа британских предприятий, выпускающих порядка тысячи автомобилей в день. Производство было возобновлено только в начале октября.

Производство машин для внутреннего рынка упало на 34,1% (до 12,27 тысячи), выпуск на экспорт - на 24,5% (до 38,82 тысячи.).

Выпуск автомобилей в январе-сентябре снизился на 8,4% и составил 543,1 тысячи

Производство автомобилей в целом (легковые и коммерческие) за три квартала упало на 15,2% - до 582,25 тысячи.