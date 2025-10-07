Поиск

Jaguar Land Rover после кибератаки возобновит производство с 8 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британская Jaguar Land Rover (JLR) сообщила, что 8 октября возобновят работу ее предприятия, остановившиеся в начале сентября из-за кибератаки.

С 8 октября будут работать центры по производству электрических двигателей и сборке аккумуляторных батарей, штамповочные, кузовные и малярные цеха, а также центр логистики, поставляющий запчасти на производственные объекты JLR по всему миру.

Компания также объявила о внедрении новой схемы финансирования, предусматривающей возможность выплаты авансов поставщикам в период восстановления производства.

JLR впервые сообщила об инциденте в сфере кибербезопасности 2 сентября. Тогда компания была вынуждена отключить все свои системы, в результате чего была приостановлена работа британских производств, выпускающих порядка 1 тысячи автомобилей в день. По оценкам западных СМИ, приостановка производства обходилась JLR как минимум в 50 млн фунтов в неделю ($67 млн).

