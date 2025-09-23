Поиск

Jaguar Land Rover возобновит производство после кибератаки не раньше 1 октября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Британская Jaguar Land Rover сообщила, что перерыв в производстве, вызванный хакерской атакой, продлится до 1 октября. Системы атаки были атакованы в начале сентября, простой продлят, чтобы лучше подготовиться к поэтапному возобновлению работы.

Jaguar, выпускающая автомобили Land Rover, Jaguar и Range Rover, впервые сообщила об инциденте в сфере кибербезопасности 2 сентября. Тогда компания была вынуждена отключить все системы для смягчения его последствий. Свидетельств похищения клиентских данных на тот момент обнаружено не было.

Впоследствии Jaguar сообщила, что некоторые данные все же были затронуты атакой, не предоставив дополнительных деталей и пообещав связаться с соответствующими поставщиками и клиентами напрямую.

Расследование кибератаки продолжается. Персонал компании сотрудничает со специалистами в сфере защиты данных, правоохранительными органами и национальным центром кибербезопасности правительства Великобритании (NCSC).

