Рыбколхоз "Восток-1" инициировал собственное банкротство на фоне иска Генпрокуратуры

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (Владивосток), будучи ответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании компании в доход государства, подало заявление о собственном банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано 22 октября, к производству пока не принято. Сумма исковых требований составляет 240,4 млн рублей.

24 октября состоялось очередное заседание Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании компании в доход государства. Суд объявил перерыв до 31 октября.

По другому делу, где рыбколхоз также является ответчиком (Росрыболовство просит изъять квоты на вылов), ближайшее заседание назначено на 19 ноября.

Генпрокуратура в августе подала иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", его гендиректору Александру Сайфулину, членам семьи Шегнагаевых, Алексею Кумшатскому и Якову Шевченко (по данным суда, все являются совладельцами компании). Также в числе ответчиков указаны Global Seafood Corp. (Корея), North Pacific Corp. (США), Oriental Pacific Co. Ltd (Корея) и Росрыболовство.

Генпрокуратура требует признать недействительными заключенные между компанией и Росрыболовством договоры о закреплении квот. В связи с этим она намеревается взыскать ущерб водным биологическим ресурсам в размере 37,6 млрд рублей, а также - в счет возмещения ущерба - взыскать акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в доход государства.

Приняты обеспечительные меры, заявленные истцом. Так, суд запретил акционерам компании совершать любые действия по реорганизации юрлица, наложил арест на все акции компании и все движимое и недвижимое имущество совладельцев АО, а также на принадлежащие им доли в уставных капиталах юридических лиц и акции. Также суд арестовал все движимое и недвижимое имущество колхоза и запретил компании вылавливать водные биологические ресурсы в рамках оспариваемых договоров о закреплении квот. При этом позднее суд частично смягчил меры, разрешив, в частности, оплачивать обработку судов в порту.

Позднее акционеры компании заявили, что добровольно передают акции предприятия в собственность государства, проект мирового соглашения направлен в Генпрокуратуру.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.

