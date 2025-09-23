Суд смягчил обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к рыбколхозу "Восток-1"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края частично удовлетворил ходатайство АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (Владивосток) о замене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ к компании и ее совладельцам.

В определении суда говорится, что арестовавший счета рыбколхоза суд разрешил тратить средства не только на выплату зарплаты и задолженность по налогам, но и на страхование жизни и здоровья членов экипажей, обработку судов в порту (заход в порт, постановка к причалу для безопасной стоянки, бункеровка необходимым количеством топлива). При этом суд разрешил проводить эти платежи, в том числе, переводя средства на счета компании, открытые на территории РФ в российских банках для выплаты зарплаты: в Азиатско-Тихоокеанском банке, ПСБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке.

Определение суда подлежит немедленному исполнению.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", его гендиректору Александру Сайфулину, членам семьи Шегнагаевых, Алексею Кумшатскому и Якову Шевченко (по данным суда, все являются совладельцами компании). Также в числе ответчиков указаны Global Seafood Corp. (Корея), North Pacific Corp. (США), Oriental Pacific Co. Ltd (Корея) и Росрыболовство.

Генпрокуратура требует признать недействительными заключенные между компанией и Росрыболовством договоры о закреплении квот. В связи с этим истец намеревается взыскать ущерб водным биологическим ресурсам в размере 37,6 млрд рублей, а также - в счет возмещения ущерба - взыскать акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в доход РФ.

Суд также принял обеспечительные меры, заявленные истцом. Так, суд запретил акционерам компании совершать любые действия по реорганизации юрлица, наложил арест на все акции компании и все движимое и недвижимое имущество совладельцев АО, а также на принадлежащие им доли в уставных капиталах юридических лиц и акции. Также суд арестовал все движимое и недвижимое имущество колхоза и запретил компании вылавливать водные биологические ресурсы в рамках оспариваемых договоров о закреплении квот.

Позднее акционеры компании заявили, что добровольно передают акции предприятия в собственность государства, проект мирового соглашения во второй редакции направлен в Генпрокуратуру.

Ближайшее заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 16 октября.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.