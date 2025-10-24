Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%, говорится в новом макроэкономическом прогнозе ЦБ.

С 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5% (с 28 июля она ожидалась в размере 16,3-18%).

Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13% ранее.

Прогноз по средней ставке на 2027 и 2028 годы остался на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).