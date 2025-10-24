Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0%

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с 17%.

Прогноз по динамике ВВП на IV квартал 2025 года ухудшен до минус 0,5% - плюс 0,5% в годовом выражении с роста на 0-1,0% в июльской версии.

Не изменились при этом прогнозы по сравнению с июльской версией по росту ВВП РФ в 2026 году - в интервале 0,5-1,5% и в 2027 году - 1,5-2,5%, в 2028 году - 1,5-2,5%.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в III квартале 2025 года, который остается положительным", - говорится в релизе ЦБ.

"Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности несколько ускорился", - отмечают в Банке России.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе. За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году - до 1,3% с 2,4%.

Аналитики, опрошенные в начале октября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,0%, в 2026 году - на 1,4%.