Одной из причин "дыры" в капитале "Таврического" стала отрицательная переоценка евробондов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Дыра" в капитале банка "Таврический" сформировалась из-за совокупности объективных факторов: бизнес-модель банка была связана с евробондами, по которым после 2022 года произошла отрицательная переоценка, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Стоимость активов банка "Таврический" по итогам обследования финансового состояния снизилась в 1,4 раза - до 93,5 млрд рублей со 132,6 млрд рублей на момент отзыва лицензии. При этом величина обязательств кредитной организации выросла до 230,7 млрд рублей с 225,2 млрд рублей. Таким образом, превышение величины обязательств "Таврического" над стоимостью активов составило 137,2 млрд рублей, говорилось в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Причиной формирования "дыры" в этом банке стала совокупность объективных факторов. Среди них - последствия того, что бизнес-модель банка была связана с еврооблигациями. И эта бизнес-модель не несла рисков до 2022 года, а из-за санкций произошла отрицательная переоценка ценных бумаг, тех ценных бумаг, которые были, кстати, представлены еврооблигациями Минфина", - заявила Набиуллина.

Оценки ЦБ показывают, что в ходе реализации активов банка в рамках ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очереди будут удовлетворены в полном объеме. Планируется, что АСВ начнет выплаты кредиторам банка после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года, добавила глава ЦБ.

ЦБ отозвал у банка лицензию 3 сентября в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации, а в октябре суд признал "Таврический" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

В конце 2014 года банк "Таврический" испытывал серьезные финансовые трудности и прекратил обслуживание клиентов. В феврале 2015 года Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. В марте того же года АСВ приняло предложение ЦБ об участии в мероприятиях по предупреждению банкротства этого финучреждения. Для финансового оздоровления АСВ провело отбор инвестора, победителем которого был признан банк "Международный финансовый клуб" (МФК). В процессе санации банк "Таврический" получил финансовую поддержку от Банка России и АСВ в размере 28 млрд рублей и смог восстановить нормальный режим работы. Предполагалось, что финансовое оздоровление банка завершится 1 июля 2035 года.

Чистый убыток "Таврического" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 38 млрд рублей.

