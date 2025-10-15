Поиск

Суд признал банкротом банк "Таврический"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду признал банкротом банк "Таврический" по заявлению Северо-Западного управления Центрального банка РФ.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Полный текст решения пока не опубликован.

Как сообщалось, Северо-Западное управление ЦБ РФ инициировало банкротство Таврического банка в сентябре 2025 года.

ЦБ отозвал лицензию у "Таврического" 3 сентября в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

По данным отчетности петербургского банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность АСВ ориентировочно оценивалась в 56,5 млрд рублей.

По предварительной оценке Банка России, за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены.

В конце 2014 года банк "Таврический" испытывал серьезные финансовые трудности и прекратил обслуживание клиентов. В феврале 2015 года Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. В марте того же года АСВ приняло предложение ЦБ об участии в мероприятиях по предупреждению банкротства этого финучреждения. Для финансового оздоровления АСВ провело отбор инвестора, победителем которого был признан банк "Международный финансовый клуб" (МФК). В процессе санации банк "Таврический" получил финансовую поддержку от Банка России и АСВ в размере 28 млрд рублей и смог восстановить нормальный режим работы. Предполагалось, что финансовое оздоровление банка завершится 1 июля 2035 года.

Чистый убыток "Таврического" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 38 млрд рублей.

банк "Таврический"
