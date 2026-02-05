Индекс Dow Jones в среду вырос, S&P; 500 и Nasdaq снизились

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.

Инвесторы оценивали статистику и корпоративную отчетность.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в январе увеличилось на 22 тыс. При этом аналитики прогнозировали более существенный прирост - на 48 тыс., по данным Trading Economics. При этом данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения - до 37 тыс. по сравнению с ранее объявленной 41 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе не изменился относительно предыдущего месяца - 53,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимум с декабря 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Цена бумаг Super Micro Computer Inc. подскочила на 13,8%, став локомотивом роста среди компаний из S&P 500. Производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных в прошлом квартале получил скорректированную прибыль в размере 69 центов на бумагу при среднем прогнозе опрошенных FactSet экспертов в 49 центов. Выручка выросла более чем вдвое - до $12,68 млрд (при ожиданиях в $10,4 млрд).

Котировки акций Eli Lilly взлетели на 10,3%. Крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания мира в октябре-декабре нарастила чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 43%.

Amgen в четвертом квартале получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий. Бумаги биотехнологической компании подорожали на 8,2% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones.

GE HealthCare Technologies Inc. в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 18%, при этом выручка оказалась лучше ожиданий экспертов. Также компания дала сильный прогноз на текущий год. Бумаги производителя медицинского оборудования подорожали на 4,9%.

Цена акций Apple Inc. поднялась на 2,6%, Nike Inc. - на 5,4%, 3M Co. - на 5,2%, Walt Disney Co. и Exxon Mobil - на 2,7%, Chevron Corp. - на 1,8%, Boeing Co. - на 1,2%, Microsoft Corp. - на 0,7%.

В то же время бумаги Uber Technologies ушли вниз на 5,2%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в четвертом квартале получила скорректированную прибыль хуже ожиданий рынка, а также дала слабый прогноз для этого показателя по итогам 2026 года.

Котировки акций Advanced Micro Devices рухнули на 17,3%. Производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале более чем в три раза, выручку - на 34% (до рекорда). Однако позитивные показатели не оказали поддержку акциям компании, стоимость которых взлетела более чем вдвое за последний год, отмечает MarketWatch.

На этой новости подешевели бумаги других представителей полупроводниковой отрасли, включая Broadcom - на 3,8%, Lam Research - на 8,8%, Applied Materials - на 6,6%, Nvidia Corp. - на 3,4%.

Цена акций Boston Scientific Corp. упала на 17,6%, AppLovin Corp. - на 16,1%, Sandisk Corp. - на 16%, Palantir Technologies Inc. - на 11,6%, Micron Technology Inc. - на 9,6%.

Кроме того, стоимость бумаг Alphabet Inc. опустилась на 2%, AbbVie Inc. - на 3,8%, Amazon.com Inc. - на 2,4%, Tesla - на 3,8%, UnitedHealth Group - на 2,9%, Goldman Sachs Group - на 2,7%, International Business Machines - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 260,31 пункта (на 0,53%) и достиг 49501,3 пункта.

Между тем значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 35,09 пункта (на 0,51%) - до 6882,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 350,61 пункта (на 1,51%) и завершил сессию на отметке 22904,58 пункта.