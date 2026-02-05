Поиск

Индекс Dow Jones в среду вырос, S&P; 500 и Nasdaq снизились

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.

Инвесторы оценивали статистику и корпоративную отчетность.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в январе увеличилось на 22 тыс. При этом аналитики прогнозировали более существенный прирост - на 48 тыс., по данным Trading Economics. При этом данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения - до 37 тыс. по сравнению с ранее объявленной 41 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе не изменился относительно предыдущего месяца - 53,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимум с декабря 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Цена бумаг Super Micro Computer Inc. подскочила на 13,8%, став локомотивом роста среди компаний из S&P 500. Производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных в прошлом квартале получил скорректированную прибыль в размере 69 центов на бумагу при среднем прогнозе опрошенных FactSet экспертов в 49 центов. Выручка выросла более чем вдвое - до $12,68 млрд (при ожиданиях в $10,4 млрд).

Котировки акций Eli Lilly взлетели на 10,3%. Крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания мира в октябре-декабре нарастила чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 43%.

Amgen в четвертом квартале получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий. Бумаги биотехнологической компании подорожали на 8,2% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones.

GE HealthCare Technologies Inc. в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 18%, при этом выручка оказалась лучше ожиданий экспертов. Также компания дала сильный прогноз на текущий год. Бумаги производителя медицинского оборудования подорожали на 4,9%.

Цена акций Apple Inc. поднялась на 2,6%, Nike Inc. - на 5,4%, 3M Co. - на 5,2%, Walt Disney Co. и Exxon Mobil - на 2,7%, Chevron Corp. - на 1,8%, Boeing Co. - на 1,2%, Microsoft Corp. - на 0,7%.

В то же время бумаги Uber Technologies ушли вниз на 5,2%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в четвертом квартале получила скорректированную прибыль хуже ожиданий рынка, а также дала слабый прогноз для этого показателя по итогам 2026 года.

Котировки акций Advanced Micro Devices рухнули на 17,3%. Производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале более чем в три раза, выручку - на 34% (до рекорда). Однако позитивные показатели не оказали поддержку акциям компании, стоимость которых взлетела более чем вдвое за последний год, отмечает MarketWatch.

На этой новости подешевели бумаги других представителей полупроводниковой отрасли, включая Broadcom - на 3,8%, Lam Research - на 8,8%, Applied Materials - на 6,6%, Nvidia Corp. - на 3,4%.

Цена акций Boston Scientific Corp. упала на 17,6%, AppLovin Corp. - на 16,1%, Sandisk Corp. - на 16%, Palantir Technologies Inc. - на 11,6%, Micron Technology Inc. - на 9,6%.

Кроме того, стоимость бумаг Alphabet Inc. опустилась на 2%, AbbVie Inc. - на 3,8%, Amazon.com Inc. - на 2,4%, Tesla - на 3,8%, UnitedHealth Group - на 2,9%, Goldman Sachs Group - на 2,7%, International Business Machines - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 260,31 пункта (на 0,53%) и достиг 49501,3 пункта.

Между тем значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 35,09 пункта (на 0,51%) - до 6882,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 350,61 пункта (на 1,51%) и завершил сессию на отметке 22904,58 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

 Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8323 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });