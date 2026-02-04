Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Производство самолетов Superjet 100 в Индии может начаться через три года, сообщил журналистам гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха на форуме НАИС-2026.

ОАК и корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ранее подписали договор, регламентирующий сотрудничество по лицензионному производству региональных самолетов Superjet 100 в Индии.

"Можно говорить о том, когда будет выпущен первый самолет. Здесь вопрос, наверное, к двум сторонам. Но наши партнеры, компания HAL, подтвердили, что ожидается выпуск первого самолета через три года ориентировочно, у них такой вот тайминг", - сказал Бадеха, добавив, что речь о периоде 2028-2029 годов.

В перспективе ОАК надеется выйти на производство в Индии от 20 до 40 SJ-100 в год. "Потенциал рынка Индии и близлежащих стран достаточно большой - это порядка 200-300 самолетов. Я думаю, что хорошим будет являться темп от 20 до 40 самолетов (в год - ИФ)", - отметил Бадеха.

Он также отметил потенциальную возможность для локализации в Индии самолета Ил-114.

"Cегодня по этому самолету мы подписали предварительные поставочные контракты. Он также, мы считаем, может и должен быть локализован в Индии. Такая возможность существует, и потенциал рынка по этому самолету еще выше - темп выпуска его может быть, мы считаем, 30-40 самолетов. Это зависит от рынка. Сегодня ключевым фактором, который нас лимитирует, является рынок. Производственные мощности по всей нашей линейке созданы - можно выпускать столько самолетов, сколько нужно. Теперь важно, чтобы рынок сформировал свои запросы", - сказал Бадеха .

По его словам, принципиально важным для локализации является сбалансированный объем спроса. "Нам, конечно, принципиально важно, чтобы у нас не было взрывного роста и потом ухудшения по объемам. Важно, чтобы это было ритмичный, сбалансированный объем на 7-10 лет", - добавил глава ОАК.