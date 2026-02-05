Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что увеличивает вероятность паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ; лидируют в откате ценные бумаги девелоперов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2764,93 пункта (-0,41%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,8%.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-2,8%), МКПАО "ВК" (-2,5%), "Аэрофлота" (-1,8%), "ММК" (-1,2%), "Русала" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "Северстали" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%), МКПАО "Яндекс" (-0,4%), Сбербанка (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Девелопер "Самолет" (-8,4%), акции которого торгуются на бирже, но не входят в расчет основного индекса фондовой площадки, обратился в правительство с просьбой о господдержке, сообщило накануне вечером РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. "С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет", - написала Акиньшина.

В обращении сообщается, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей.

"Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий. Менеджмент группы обращался, обращается и будет обращаться во все доступные институты государственной власти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании", - заявили в "Самолете".

Инфляция в РФ за неделю с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат. Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва. "Я бы хотел предупредить, что в таких ситуациях есть много деликатных моментов, и о прогрессе, скорее всего, не будет известно даже через утечки информации в СМИ. Так будет до тех пор, пока мы не добьемся реального прорыва", - заявил Рубио журналистам в среду.

По его словам, США считают, что добились большого прогресса, так как за прошедший год удалось решить многие вопросы, необходимые для мирного урегулирования кризиса. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные. Кроме того, Рубио отметил, что сам факт участия РФ и Украины в переговорах является положительным.

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду провела заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями. Инвесторы оценивали статистику и корпоративную отчетность. Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в январе увеличилось на 22 тыс. Аналитики прогнозировали более существенный прирост - на 48 тыс. При этом данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения - до 37 тыс. по сравнению с ранее объявленной 41 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе не изменился относительно предыдущего месяца - 53,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимум с декабря 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,5 пункта.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,2%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 5 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг также наблюдается негативная динамика акций. Фондовые индикаторы Австралии, Японии, материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи снижаются на 0,5-4,1%.

Мировые цены на нефть 5 февраля утром также падают после заметного роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 2,07%, до $68,02 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 2,06%, до $63,8 за баррель. По итогам торгов в среду оба контракта прибавили в цене более 3%.