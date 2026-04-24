Бывший топ-менеджер "РЖД-строя" арестован по обвинению в растрате 1,5 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал арест одного из бывших топ-менеджеров филиала "РЖД" Виктора Краснова, обвиняемого в особо крупной растрате.

"В отношении Краснова Виктора Петровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По версии следствия Краснов обвиняется в растрате 1,5 млрд рублей "РЖД-строй", выделенных на строительство нового железнодорожного моста на Смоленском направлении.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, претензии следствия связаны с периодом 2018-2020 гг, когда обвиняемый занимал должность замначальника отдела Московской дирекции по капстроительству - Дирекции по строительству сетей связи ОАО "РЖД". В настоящее время Краснов не работает в структуре РЖД.

РЖД РЖД-строй
