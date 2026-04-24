Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что антироссийские санкции имеют негативный эффект, но и Россия уже получила опыт минимизации последствий этих ограничений.

"Санкции - это плохо. И так, знаете, легковесно говорить - "не страшны" и так далее - было бы неверно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, не страшны ли России очередные санкции Евросоюза.

ЕС в четверг принял 20-й пакет антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в пятницу сообщила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России.

"У них (санкций- ИФ), конечно, есть негативный эффект. Но, во-первых, мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения, которые мы считаем абсолютно незаконными", - подчеркнул Песков.