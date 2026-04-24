Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк с 27 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса, говорится в сообщении банка.

При первоначальном взносе от 50,1% ставки снизятся на 0,2 п.п., от 30,1% до 50% - на 1 п.п.

Минимальные ставки на покупку первичного жилья составят от 15,5%, вторичного - от 15,8%, по программе "Строительство жилого дома" - от 17,2%.

Сбербанк также снизит ставки на 0,5 п.п. по нецелевым кредитам под залог недвижимости.

Ставка по рефинансированию потребительских кредитов в Сбере снизится с 17,9% до 17,4%. Минимальная ставка по потребительским кредитам составит 18,4% годовых.

ВТБ также сообщил, что вслед за решением ЦБ снижает ставки по потребительским кредитам (на 0,9 п.п.). Банк будет рассматривать улучшение условий и по другим кредитам.

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 14,5% годовых.

