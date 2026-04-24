Tesla начала выпуск Cybercab
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla начала выпуск полностью автономных двухместных электромобилей Cybercab без руля и педалей, сообщил главный исполнительный директор компании Илон Маск в соцсети X.
"Cybercab начала производство", - написал он, сопроводив пост промороликом.
Таким образом, миллиардер выполнил прошлогоднее обещание начать выпуск Cybercab во втором квартале 2026 года.
Маск говорил, что Cybercab будет доступнее других моделей Tesla. На презентации в 2024 году он сказал, что эта машина будет стоить менее $30 тыс.
Представляя отчетность за первый квартал текущего года, Tesla прогнозировала переход к "объемному" производству Cybercab позднее в этом году.
Компания планирует использовать эту модель и в качестве роботакси.
Акции Tesla дорожают на 0,1% в ходе торгов в пятницу.