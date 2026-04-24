Tesla начала выпуск Cybercab

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla начала выпуск полностью автономных двухместных электромобилей Cybercab без руля и педалей, сообщил главный исполнительный директор компании Илон Маск в соцсети X.

"Cybercab начала производство", - написал он, сопроводив пост промороликом.

Таким образом, миллиардер выполнил прошлогоднее обещание начать выпуск Cybercab во втором квартале 2026 года.

Маск говорил, что Cybercab будет доступнее других моделей Tesla. На презентации в 2024 году он сказал, что эта машина будет стоить менее $30 тыс.

Представляя отчетность за первый квартал текущего года, Tesla прогнозировала переход к "объемному" производству Cybercab позднее в этом году.

Компания планирует использовать эту модель и в качестве роботакси.

Акции Tesla дорожают на 0,1% в ходе торгов в пятницу.