"Интер РАО" следит за планами Казахстана отказаться от поставок электроэнергии из РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Интер РАО" внимательно наблюдает за планами Казахстана отказаться с 2027 г. от импорта электроэнергии из РФ, сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина в ходе телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

Пока "Интер РАО" планирует поставки в Казахстан в 2026 г. на уровне 2025 г., сказала Панина.

Экспорт электроэнергии из РФ в Казахстан в I квартале 2026 г. составил 0,93 млрд кВт.ч против 0,7 млрд кВт.ч годом ранее, сообщается в материалах "Интер РАО". Это говорит о том, что пока электроэнергия из РФ в Казахстане остается востребованной, отметила Панина в ходе звонка.

Тем не менее она обратила внимание на планы Казахстана по развитию собственной энергосистемы. Установленная мощность энергогенерации в стране в 2035 г. должна вырасти на 65% к уровню 2026 г. При этом ввод 2,6 ГВт мощностей ожидается уже в 2026 г., еще около 1 ГВт - в 2027 г., привела Панина данные.

Топ-менеджер "Интер РАО" в целом указала на курс соседних с РФ стран на энергонезависимость. Планы и объемы дальнейших поставок определятся в рамках обычной рыночной торговли и будут зависеть от конкурентоспособности российской электроэнергии на местных рынках, заявила Панина.

О том, что Казахстан в 2027 г. планирует отказаться от импорта электроэнергии из РФ, в начале мая объявил замминистра энергетики Сунгат Есимханов.

Ранее сообщалось, что ввод 2,6 ГВт генерирующих мощностей в 2026 г. позволит Казахстану в I квартале 2027 г. решить проблему дефицита электроэнергии. Сейчас Казахстан покрывает дефицит электроэнергии и мощности за счет импорта из энергосистем РФ и Узбекистана. Ситуацию с энергодефицитом в стране усугубляет высокий уровень износа генерирующих мощностей и электросетей.