ФАС призвала производителей топлива к ответственному ценообразованию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтяным компаниям соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты, соответствующее письмо ведомство направило в адрес производителей, сообщила пресс-служба ФАС.

ФАС России напомнила компаниям о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов. Служба отмечает, что необоснованное повышение цен на товары компаниями, занимающими доминирующее положение, является нарушением антимонопольного законодательства.

В настоящее время ФАС России и территориальные органы рассматривают в отношении участников рынка нефтепродуктов 11 дел в связи с нарушением Закона о защите конкуренции.

Также служба рекомендовала компаниям проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования при установлении цен на реализуемые виды продукции, говорится в сообщении.