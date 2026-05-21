ЦБ повысил прогноз по прибыли банков РФ на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора.

Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 трлн рублей.

ЦБ повысил прогноз по чистой процентной марже на 0,1 п.п., до 4,4-4,6%, с учетом высокого фактического уровня этого показателя. В первом квартале сказался временный эффект от опережающего снижения ставок по депозитам, что характерно для цикла смягчения денежно-кредитной политики. Однако по мере "догоняющей" переоценки активов регулятор ожидает, что маржа в 2026 году будет ближе к историческому значению (около 4,5%).

По мнению ЦБ, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам.

В целом за первый квартал 2026 года российские банки заработали 1,23 трлн рублей чистой прибыли (рост на 66% г/г).