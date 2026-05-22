Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, Dow Jones Industrial Average обновил рекорд.

Статданные, опубликованные в четверг, показали небольшое изменение числа новых заявок на пособие по безработице в США, которое указывает на стабильность рынка труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. - до 209 тыс., сообщило министерства труда страны.

Число новостроек в Штатах в апреле снизилось на 2,8% относительно предыдущего месяца, до 1,465 млн в пересчете на годовые темпы, показали данные министерства торговли. Лидером роста среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции International Business Machines Corp. (IBM), подорожавшие на 12,4%. Власти США выделят $2 млрд в виде субсидий девяти компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на министерство торговли страны. IBM получит $1 млрд из общего пакета.

Котировки бумаг других компаний, которые получат ресурсы в рамках этой программы, также резко выросли, в том числе, GlobalFoundries Inc. - на 14,9%, D-Wave Quantum Inc. - на 33,4%, Rigetti Computing Inc. - на 30,6%.

Заметно подорожали также акции Cisco Systems Inc. (+3,4%), Honeywell International Inc. (+3%), Merck & Co. Inc. (+2,6%).

Лидером снижения в Dow Jones стали бумаги Walmart Inc. (-7,3%). Ритейлер увеличил чистую прибыль и выручку в первом финквартале, причем выручка превзошла прогнозы. Однако темпы роста сопоставимых продаж компании (4,1%) замедлились по сравнению с 4,6% в предыдущем квартале и были самыми слабыми с начала 2024 года. Прогноз Walmart для показателя скорректированной прибыли на второй финквартал ($0,72-0,74 на акцию) оказался слабее консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $0,75 на акцию.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 1,8%, несмотря на сильную отчетность компании. Производитель графических процессоров резко увеличил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка. Также Nvidia анонсировала buyback на $80 млрд и повысила дивиденды.

Рыночная стоимость Deere & Co. упала на 5,2%. Чистая прибыль производителя сельскохозяйственного оборудования в минувшем квартале уменьшилась на 2%, но скорректированный результат и выручка превзошли прогнозы. В то же время Deere прогнозирует снижение доходов в сегменте крупной техники в этом году.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 0,55% - до 50285,66 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,17% - до 7445,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,09%, составив 26293,1 пункта.