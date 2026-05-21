SpaceX подала заявку на IPO, которое может сделать Маска первым в мире триллионером

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания SpaceX подала заявку на проведение IPO, которое может стать рекордным по объему и сделать ее основателя Илона Маска первым в мире триллионером.

Как говорится в документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, SpaceX планирует разместить акции на бирже Nasdaq под тикером SPCX в июне текущего года.

Компания пока не раскрывает ожидаемую оценку, а также планируемую цену размещения бумаг. По информации The Wall Street Journal, она рассчитывает на оценку в $1,5 трлн и более в ходе IPO. В феврале этого года SpaceX приобрела ИИ-стартап Маска xAI, и объединенная компания была оценена в $1,25 трлн.

Согласно данным агентства Bloomberg, объем IPO SpaceX может достигнуть $75 млрд. Таким образом, он превысит предыдущий рекорд в $29 млрд, поставленный Saudi Aramco в 2019 году.

Опубликованный SpaceX проспект IPO показывает, что компания увеличила выручку в 2025 году на 33%, до $18,67 млрд. При этом она зафиксировала чистый убыток в $4,94 млрд из-за крупных расходов на исследования и разработки. В 2024 году SpaceX получила прибыль в $791 млн.

В первом квартале текущего года чистый убыток компании достиг $4,3 млрд при выручке в $4,7 млрд.

Аэрокосмический бизнес принес SpaceX $4,1 млрд выручки в прошлом году, спутниковая сеть Starlink заработала $11,4 млрд, xAI - $3,2 млрд. При этом прибыльным является лишь направление Starlink: годовая операционная прибыль в этом сегменте составила $4,4 млрд, тогда как аэрокосмический бизнес зафиксировал операционный убыток в $657 млн, а xAI - $6,36 млрд.

Совокупные капиталовложения SpaceX в минувшем году составили $20,7 млрд, их основная часть пришлась на долю xAI ($12,7 млрд).

Согласно проспекту IPO, Маск, основавший SpaceX в 2002 году с миссией колонизации Марса и являющийся ее CEO, сохраняет жесткий контроль над руководством и структурой собственности компании. Он является крупнейшим акционером SpaceX и по состоянию на 1 мая контролировал 85% голосующих прав.

Маск также возглавляет совет директоров компании, в который всего входит восемь человек.

Проспект IPO показывает, что контракты с властями США, в том числе с NASA, Пентагоном и разведывательными службами, обеспечили 20% выручки SpaceX в прошлом году.

