"КАМАЗ" на фоне роста заказов передумал летом переходить на четырехдневный режим

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" продолжит работу в режиме полной недели на фоне роста заказов и не будет переходить на четырехдневный режим, как предполагалось ранее, сообщила компания.

"Генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин отменил режим неполной четырёхдневной рабочей недели на июнь-июль, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года. Решение принято в целях рациональной организации производства в связи с увеличением портфеля заказов компании", - говорится в сообщении автопроизводителя.

Компания добавляет, что "эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объём заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа".

Ранее "КАМАЗ" на фоне роста заказов сократил традиционный летний корпоративный отпуск с трех до двух недель. Согласно новому графику, отпуск начнется 13 и завершится 26 июля. "Решение о корректировке дат корпоративного отпуска принято на фоне увеличения заказов, связанных с расширением продаж автомобилей нового модельного ряда К5, спрос на которые стабильно растет", - сообщала компания.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в РФ.

КАМАЗ Сергей Когогин
