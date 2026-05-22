Набиуллина анонсировала поэтапное повышение минимального размера капитала банков

Требования к капиталу будут повышать с 2028 до 2030 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банк России постепенно повысит минимальный размер капитала для банков с универсальной лицензией с 1 млрд рублей до 3 млрд рублей, с базовой - с 300 млн рублей до 1 млрд рублей, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

"Мы с вами только что говорили о том, как важно иметь достаточный объем капитала. И мы заранее объявили о планах, что мы собираемся повышать требования к минимальному размеру капитала. Планируем его повысить в три раза: для банков с универсальной лицензией с 1 млрд до 3 млрд рублей, для банков с базовой лицензией - с 300 млн до 1 млрд рублей", - сообщила она.

Эти требования будут повышены поэтапно - начиная с 2028 года и до 2030 года. Минимальный размер капитала для банков с универсальной лицензией в 2028 году должен быть повышен до 1,5 млрд рублей, для банков с базовой лицензией - до 0,5 млрд рублей, в 2029 году до 2 млрд и 0,7 млрд рублей соответственно, в 2030 году нужно будет выйти на запланированные 3 млрд и 1 млрд рублей.

Необходимость повышения требований к минимальному размеру капитала банков глава ЦБ объяснила тем, что он давно не индексировался, а также тем, что кредитным организациям нужен запас капитала, в частности, из-за расходов на IT.

"С того времени, с 2018 года, когда вступили в силу вот эти требования (действующие - ИФ), уже прошло много времени, у нас капитал не индексировался даже на инфляцию, и он должен был существенно уже быть выше, если говорить о размере капитала в реальном выражении. Но и не только это, а то, что всё-таки для банков сейчас нужен достаточно большой объём капитала, связанный, прежде всего, с составляющей, связанной с IT", - пояснила глава ЦБ.

Регулятор считает, что банки в целом справятся с повышением требований к минимальному капиталу. На те кредитные организации, которым придется наращивать капитал из-за повышения требований, приходится всего 0,4% активов банковской системы, подчеркнула Набиуллина.

"Мы также проанализировали, кто туда попадает. Для половины из них с точки зрения активов проблем никаких нет в наращивании капитала, у других могут быть сложности, но здесь, если прибыльность не позволит наращивать капитал, на наш взгляд, возможно несколько вариантов действий", - отметила она.

Во-первых, кредитные организации могут сменить лицензию: с универсальной на базовую, с базовой на небанковскую. Во-вторых, банки могут воздавать союзы и альянсы. "Новые требования к капиталу для банковских групп и альянсов мы будем предъявлять на консолидированной основе", - пояснила глава ЦБ.

ЦБ в ближайшее время планирует выпустить консультативный доклад на эту тему.

Требования к капиталу кредитных организаций не менялись с 2018 года. Для банков с базовой лицензией минимальная отсечка составляет 300 млн рублей, банков с универсальной лицензией - 1 млрд рублей. Ранее Набиуллина говорила, что эти цифры меньше соответствуют потребностям экономики. При этом изначально ЦБ планировал повысить требования к минимальному размеру капитала примерно на уровень инфляции, накопленной с 2018