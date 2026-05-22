Brent подорожала до $105,42 за баррель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно повышаются днем в пятницу, восстанавливая потери, понесенные по итогам сессии четверга.

Июльские контракты на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:11 по московскому времени дорожают на $2,48 (2,77%), до $105,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,05 (2,14%), до $98,4 за баррель.

Накануне контракт на Brent подешевел на 2,3%, на WTI - на 1,9%, чему способствовало укрепление надежд на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

Между тем, многие участники рынка с недоверием относятся к заявлениям Вашингтона и Тегерана о приближении к заключению сделки.

"Мы уже наблюдали случаи, когда сделка казалась очень близкой, но переговоры заканчивались провалом, - написали аналитики ING. - Поэтому значительная часть рынка будет скептически относиться к позитивным сигналам".

Эксперты ANZ Research обратили внимание на то, что, несмотря на слова о сближении позиций сторон, между ними сохраняются разногласия по ключевым вопросам - о судьбе иранских запасов обогащенного урана и контроле над Ормузским проливом.

"Рынок реагирует на новости, пытаясь понять, когда может быть заключено мирное соглашение, - отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Тем временем мировые запасы нефти сокращаются с угрожающей скоростью, так как поставки нефти через Ормузский пролив сократились до минимума".

Аналитики Barclays в пятницу подтвердили прогноз средней цены на нефть марки Brent в 2026 году на уровне $100 за баррель, однако предупредили, что баланс рисков для этого прогноза смещен в повышательную сторону.

"Динамика запасов указывает на наличие дефицита в размере 6-8 млн баррелей в сутки, при этом запасы в США уже близки к минимальному уровню с 2020 года", - написали эксперты банка.