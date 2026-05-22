Член руководства ЕЦБ допустил повышение ставок в июне

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Европейский центррбанк, вероятно, повысит основные процентные ставки на июньском заседании на фоне инфляционных рисков, заявил глава ЦБ Мальты и член управляющего совета ЕЦБ Александер Демарко.

"В июне, скорее всего, нам придется их повысить, - сказал Демарко на мероприятии на Кипре. - Нам необходимо послать сигнал о том, что мы привержены своей среднесрочной цели (по инфляции в 2% - ИФ). Дело в сохранении доверия".

Демарко указал, что инфляция в еврозоне повысилась до 3%, при этом есть риск, что цены на энергоносители останутся высокими на протяжении долгого времени. В то же время он подчеркнул, что базовая инфляция не выросла так сильно, и одного-двух повышений ставок может оказаться достаточно.

Член ЕК по экономике Валдис Домбровскис также ожидает, что регулятор отреагирует на ускорение инфляции временными и целенаправленными мерами. "Очевидно, что ЕЦБ придется принять меры в ответ на рост инфляции", - сказал он журналистам в Никосии.

Накануне Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Евросоюза в 2026 году до 1,1% с ожидавшихся прошлой осенью 1,4%, при этом повысив прогноз инфляции до 3,1% с 2,1%. В 2027 году, по оценке экспертов ЕК, экономический рост в ЕС составит 1,4%, потребительские цены увеличатся на 2,4%. Осенью ожидалось соответственно 1,5% и 2,1%.

ВВП еврозоны, по обновленному прогнозу, в этом году вырастет на 0,9%, в следующем году - на 1,2%. Ранее предполагалось повышение на 1,2% и 1,4% соответственно. Инфляция в еврозоне в 2026 году ожидается на уровне 3% (прежняя оценка - 1,9%), в будущем году - 2,3% (2%).

ЕЦБ сохранил неизменными основные ставки на апрельском заседании. Ставка по депозитам находится на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%. Следующее заседание пройдет 10-11 июня.