Росимущество проведет голландский аукцион по продаже ЮГК, итоги - 19 июня

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Росимущество после признания несостоявшимся третьего аукциона по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото группа компаний" и других активов, входящих в группу ЮГК, планирует провести новые торги в формате голландского аукциона, сбор заявок на участие в котором будет проходить с 11 по 18 июня, сообщило ведомство.

Итоги будут подведены 19 июня. На голландском аукционе снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи (до 81,01 млрд рублей), напоминает Росимущество. Все параметры аукциона соответствуют тому, который уже проводился ранее (это была вторая попытка продажи). Шаг на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи, то есть 3,24 млрд руб. Шаг на повышение - при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения - составит 0,5% от начальной цены продажи.

Претендентам, как и прежде, необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,404 млрд руб.). При этом для признания голландского аукциона состоявшимся необходимо участие двух и более покупателей, подавших заявку и внесших задаток, комплекты документов, предусмотренные документацией торгов.

С начала мая Росимущество уже трижды выставляло на продажу активы ЮГК. Сначала из-за отсутствия участников не состоялся аукцион со стартовой ценой в 162 млрд руб., затем - торги на понижение, которые предполагали возможность снижения цены до 50% от начальной - на них заявился только один участник, внесший задаток, при необходимом минимуме в два.

В июне был объявлен еще один аукцион. Его параметры совпадали с первым: стартовая цена 162,02 млрд руб. (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд руб.), шаг аукциона - 2% от начальной цены. Участникам было необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов. Для признания аукциона состоявшимся, как и первом случае, было достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток. Сбор заявок в рамках нового аукциона проходил до 9 июня, торги были назначены на 10 июня.

В итоге июньский аукцион также не состоялся из-за отсутствия участников. Во вторник вечером стало известно, что заявка одного потенциального претендента на участие в аукционе была отклонена. Физическое лицо (Михаил Пимулин) не представило подтверждение внесения задатка, следовало из извещения в ГИС "Торги". Других участников, согласно данным торгов, на этом аукционе не было.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ПАО "ЮГК" и УК ЮГК, а также долей в еще нескольких компаниях из-за коррупционного происхождения бизнеса.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя на прошлой неделе тему продажи ЮГК, отметил, что рассчитывает на конкуренцию за этот актив - поскольку она несет ценовые преимущества для продавца. "Поэтому посмотрим, насколько найдется здесь участников, но наши продавцы должны провести лучшую презентацию, условно говоря, этого актива", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Сегодня цены на золото достаточно комфортны как раз для того, чтобы продавать этот актив. Но я думаю, что и покупатели тоже заинтересованы в приобретении этой компании. Во всяком случае, у нее есть неплохие показатели", - подчеркнул министр.

Переход по решению суда контрольного пакета публичной компании в собственность государства поднял вопрос о том, кто в этом случае должен будет выставить оферту миноритарным акционерам. Он был снят на прошлой неделе выходом указа президента, в котором прописано, что государство при продаже актива по ускоренной процедуре не будет обязано выставлять оферту миноритарным акционерам, как того требует закон об АО. Таким образом, обязанность по выставлению оферты будет возложена на нового владельца пакета акций, купившего его на аукционе или торгах.