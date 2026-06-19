Набиуллина отметила рост спроса на наличные

По ее словам, на инфляцию и ДКП это не влияет

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России наблюдает рост спроса на наличные, но их доля в денежной массе увеличилась незначительно, на денежно-кредитную политику это не влияет, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Видим, действительно, есть спрос на наличные, он вырос. Причины этого тоже отделить одну от другой достаточно сложно, это и налоговые адаптации, и встречающиеся затруднения с платежами в безналичной форме, и так далее. Но если говорить макроэкономически, то доля наличных в денежной массе, она действительно чуть-чуть подросла, но незначительно", - сказала она.

"Спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику в прямом виде. Потому что общий объём денежной массы у вас не меняется при снятии со счета наличных денег, то есть меняется его форма, с безналичных теперь на наличные. И покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, она остаётся неизменной, дополнительного спроса не возникает", - добавила она.

Накопленная доля наличных в обращении с начала 2026 года приросла сильнее, чем в 2024-2025 году, но при этом она примерно находится на уровне 2023 года, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Была 14%, стало там 14,4% от М2. И это всё как бы вблизи исторических минимумов. То есть, опять же, никакого кардинального изменения каких бы то ни было метрик, которые ранее мы не наблюдали, такого не происходит", - сказал Заботкин.