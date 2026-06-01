Прирост наличных в РФ в обращении в мае замедлился на 37%, до 381 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Объем наличных денег в обращении в мае 2026 года увеличился на 381,2 млрд рублей, что на 37,2% меньше, чем в апреле (на 607,3 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

В том числе во вторую половину мая прирост был в 3,7 раза меньше, чем в первой половине месяца (80,4 млрд рублей после 300,8 млрд рублей).

Повышенный спрос на наличные фиксировался в 2026 году после традиционного сезонного сокращения в январе на 386,2 млрд рублей - в феврале их объем увеличился на 180,2 млрд рублей, в марте - на 285,1 млрд рублей.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в первые весенние месяцы со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. Эти факторы были усилены в апреле традиционно растущим спросом населения на наличные накануне майских праздников.

Согласно расчетам, за февраль-апрель объем наличных в обращении увеличился на 1 трлн 72,6 млрд рублей, или в среднем за месяц на 357,5 млрд рублей, то есть майский рост был немного выше этого усредненного показателя. Прирост объема наличных за четыре месяца с учетом мая составил 1 трлн 453,8 млрд рублей.