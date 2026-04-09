Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

Рост объема наличных в обращении на 0,3 трлн рублей может быть связан с отключениями интернета

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2026 года в России объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей после роста на 0,2 трлн рублей в феврале, что заметно выше значений прошлых лет, говорится в опубликованном на сайте ЦБ информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".

"Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей", - полагают авторы материала.

Ранее Банк России сообщал, что месячный темп прироста наличных денег в обращении в марте возрос до 1,6% после 1,4% в феврале. В годовом сопоставлении на 1 апреля объем наличных вырос на 12,2% после роста на 8,8% на 1 марта.

