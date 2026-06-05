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Сбер не ждет значимого роста платежей в цифровых рублях в ближайшие годы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Расчеты в цифровых рублях значимой доли в ближайшие годы не получат, ценность этого способа оплаты пока непонятна для клиентов банков, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Тут очень и очень долгая дорога. Не знаю, что про (перспективу - ИФ) 5-7 лет, но в ближайшие год-два-три точно значимой какой-то доли здесь не будет", - сообщил Скворцов на сессии в рамках ПМЭФ.

"Мы именно в части фиатной или цифровой валюты какого-то значимого изменения в пользу новых видов, честно говоря, не ждем, потому что мы, как участники системы, не понимаем ценности для клиентов в цифровых валютах, понимаем, наверное, ценность для Центрального банка, для правительства, но скорее, это всё навязанная история", - высказал мнение финдиректор Сбера.

Он привел в пример опыт Китая, который гораздо раньше России начал внедрять цифровую валюту. Так, когда расчеты в цифровых юанях стимулировались программами лояльности, они росли, без этого "сразу всё обратно схлопывалось", отметил Скворцов. "У коллег не получилось пока ничего построить особо. Я думаю, что у нас примерно такая же будет ситуация: где законодательно потребуют именно использовать цифровую валюту, то будет это", - предположил он.

Он добавил, что многие граждане РФ боятся перехода в цифровые рубли. "Люди обычные в панике пересылают сообщения: "Скоро за нами все будут следить, значит, ни в коем случае нельзя заводить цифровые кошельки", - сказал Скворцов.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Банк России ранее заявлял, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет.

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