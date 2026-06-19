Лондон разрешил расплачиваться с Lukoil Int, но без перевода средств "ЛУКОЙЛу"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Управление за контролем по финансовым санкциям Минфина Великобритании (OFSI) внесло поправки в лицензию, разрешающую продолжать операционную деятельность с Lukoil International GmbH, дочерней компанией "ЛУКОЙЛа", попавшего под британские санкции в октябре 2025 года.

Поправками от 19 июня OFSI разрешила Lukoil International и ее дочерним предприятиям получать денежные средства (от британских контрагентов - ИФ), но отдельно оговорила: это не означает, что средства могут быть переданы в головную компанию - "ЛУКОЙЛ".

Ранее в лицензии указывалось, что денежные средства или любые юридические и имущественные права на них, на которые мог бы претендовать Lukoil International, не должны были передаваться ей или ее дочерней компании - только на замороженный счет или с отлагательным условием (до тех пор, пока Lukoil International не перестанет принадлежать "ЛУКОЙЛу").

Теперь этот пункт исключен, то есть, Lukoil International может получать денежные средства в рамках лицензии. Но в разъяснении OFSI подчеркивается, что послабление не означает, что средства могут вернуться "ЛУКОЙЛу".

Лицензия была выдана в ноябре 2025 года, несколько раз продлевалась и пока действует до 25 августа текущего года.