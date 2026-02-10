Лондон продлил разрешение на ведение бизнеса с болгарскими "дочками" "ЛУКОЙЛа"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании (OFSI) продлило до 13 августа 2026 года истекающую 14 февраля 2026 года лицензию на осуществление операций с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛа" в рамках наложенных санкционных ограничений.

Согласно сообщению ведомства, речь идет о взаимодействии с компаниями Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD.

Великобритания 15 октября включила в санкционный список "ЛУКОЙЛ", предписав завершить все транзакции с компанией к 29 ноября. Затем, 14 ноября OFSI выдало лицензию на продолжение деятельности до 14 февраля 2026 года.

Американский Минфин включил 22 октября "ЛУКОЙЛ" в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября. Вскоре НК объявила о намерении продать зарубежные активы. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями.

Российская компания начала деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Она также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране. Из-за запрета на импорт российской нефти в ЕС в течение последних трех лет деятельность "ЛУКОЙЛа" в Болгарии была затруднена, и компания заявляла, что начала работу по пересмотру стратегии предприятий группы на территории страны, включая продажу бизнеса. Однако НПЗ в Бургасе и сеть АЗС по-прежнему принадлежат ей.