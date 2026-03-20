"ЛУКОЙЛ" полностью списал инвестицию в LUKOIL International

Компания признала убыток от обесценения в 1,66 трлн рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" полностью списал инвестицию в LUKOIL International GmbH и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб., говорится в отчете компании за 2025 год.

Результаты международных активов НК отразила как результаты прекращенной деятельности.

Согласно отчет компании, на основании потери контроля группа LIG, а также ряд других зарубежных компаний были исключены (деконсолидированы) из консолидированной финансовой отчетности ПАО "ЛУКОЙЛ" с 21 ноября 2025 года.

Компания напоминает, что 22 октября 2025 года США ввели ограничительные меры против компании, дав разрешение на завершение операций с НК и ее дочерними обществами (где "ЛУКОЙЛу" принадлежит 50% и более) на один месяц, до 21 ноября 2025 года. После введения этих ограничений компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) США была выдана лицензия, позволяющая проводить сделки, связанные с переговорами о продаже, отчуждении или передаче компании LIG и ее активов, при этом запрещающая перечисление средств лицам в РФ или на российские счета. Первоначально данная лицензия была выдана на срок до 13 декабря 2025 года, однако впоследствии она несколько раз продлевалась и в настоящее время действует до 1 апреля 2026 года.

Введение ограничительных мер привело к потере ПАО "ЛУКОЙЛ" контроля над группой LIG, а также рядом других зарубежных компаний c 21 ноября 2025 года по причине невозможности управления данными активами и ведения бизнеса в нормальном режиме. "Инвестор теряет контроль над объектом инвестиций (его дочерним предприятием), когда у него больше нет полномочий управлять значимой деятельностью объекта инвестиций или когда он больше не подвержен риску переменного дохода", - поясняется в отчете.

В соответствии с введенными ограничительными мерами и лицензией OFAC компания сохраняет за собой право собственности на зарубежные активы с целью их продажи, отчуждения или передачи, но уже не имеет контроля или влияния на процесс управления бизнесом в группе LIG. В частности, после 21 ноября 2025 года у компании отсутствуют прямые взаимоотношения с директорами (исполнительными органами) обществ LIG, а также информация о решениях, принимаемых внутри этой группы, о движении денежных средств, остатках и статусе банковских счетов, а также о расчетах с контрагентами, и любая финансовая информация. Кроме того, перевод денежных средств от LIG в пользу российских компаний группы "ЛУКОЙЛ" после 21 ноября 2025 года не осуществлялся.

Компания не может оценить вероятность возможных результатов продажи, отчуждения или передачи инвестиции в LIG, так как результат полностью зависит от решения OFAC, которое может согласовать или не согласовать сделку по продаже, либо прервать лицензию до истечения срока, отмечает НК. Также в случае согласования сделки по продаже зарубежных активов денежные средства с высокой вероятностью будут зачислены на специальный счет, вывод средств с которого будет возможен только после снятий санкций. "В связи с высокой неопределенностью периода снятия ограничений и получения денежных средств от продажи руководство оценило инвестицию в капитал LIG, которая уже не дает контроля, по стоимости, приблизительно равной нулю. При этом фактические события и результаты следующего финансового года, в частности, решения OFAC и реализация сделки по продаже LIG, могут привести к восстановлению части стоимости списанных инвестиций", - уточняет "ЛУКОЙЛ".

После утраты контроля над LIG инвестиция была полностью списана.

"ЛУКОЙЛ" после введения в отношении компании американских и британских санкций объявил о намерении продать зарубежные активы. Так, НК получила и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия были сторонами согласованы. Однако ее осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который не одобрил сделку. В конце января 2026 года ПАО "ЛУКОЙЛ" заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор ожидает одобрения со стороны OFAC.

Лондон разрешил операции с международными активами компании до 25 августа 2026 года.

"ЛУКОЙЛ" участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта Западная Курна-2 составила в 2024 году 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т.

Ряд зарубежных активов НК получил исключение из санкций и Великобритании, и США: проекты освоения Тенгизского и Карачаганакского месторождений, а также Каспийский трубопроводный консорциум.