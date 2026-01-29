Поиск

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

Казахстан не входит в периметр сделки

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества российской НК, владеющего зарубежными активами группы).

"В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "ЛУКОЙЛ" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии", - сообщил "ЛУКОЙЛ".

Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), уточняет НК.

"Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", - добавил "ЛУКОЙЛ".

Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами санкций против ПАО "ЛУКОЙЛ" и его дочерних обществ, напоминает компания.

"ЛУКОЙЛ" попал под санкции Минфина США 22 октября 2025 года. Подразделение Минфина OFAC, зная о потенциальных усилиях по продаже зарубежных активов российской компании активов незаблокированным юрлицам, выпустило лицензию до 13 декабря, которая впоследствии была продлена до 17 января и затем до 28 января 2026 года. Разрешенные виды деятельности включают проведение переговоров по условиям окончательных соглашений, финансовую, юридическую проверку, привлечение сторонних советников и консультантов.

"ЛУКОЙЛ" после введения американских и британских (15 октября) санкций объявил о намерении продать зарубежные активы. Так, НК получила и приняла предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия сделки были сторонами согласованы. Однако ее осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который заявил, что не выдаст лицензию Gunvor на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине продолжается. В связи с этим покупатель отозвал свое предложение.

После того как Gunvor выбыл из гонки, за Lukoil International выстроилась целая очередь из покупателей: в СМИ появлялась информация об интересе со стороны американских гигантов Chevron Corp. и ExxonMobil, госкомпании Абу-Даби ADNOC, частного инвестфонда Carlyle Group, эмиратского конгломерата International Holding Company (IHC), бизнесмена Тодда Боэли с группой инвесторов из ОАЭ, компания со штаб-квартирой в Саудовской Аравии Midad Energy, а также австрийского бизнесмена Бернда Бергмайера.

"ЛУКОЙЛ" участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта Западная Курна-2 составила в 2024 году 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т.

Лондон разрешил операции с международными активами ЛУКОЙЛа до 26 февраля. OFAC продлил до 29 апреля 2026 года возможность работы зарубежных АЗС российской компании. Ряд зарубежных проектов НК получили исключение из санкций и Великобритании, и США: проекты освоения Тенгизского и Карачаганакского месторождений, а также КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

По сообщениям СМИ и оценкам аналитиков, зарубежный бизнес "ЛУКОЙЛа" может стоить от 14 млрд до 21 млрд евро, однако не ясно, входит ли в эту сумму участие компании в проектах, получивших исключение из санкций.

Казахстан отправил обращение в OFAC по вопросу о выкупе доли "ЛУКОЙЛа" в совместных проектах.

