Власти Ставрополья отмечают стабилизацию ситуации с топливом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае ситуация с топливом стабилизируется, остаются точечные проблемы на ряде автозаправочных станций, сообщила пресс-служба краевого Министерства энергетики, промышленности и связи.



"Поставки (топлива на АЗС региона - ИФ) в край есть, логистика внутри региона также нормализуется. Остаются точечные проблемы на некоторых АЗС. При этом ажиотаж спал, на заправках не наблюдаются столь большие очереди, как прежде", - говорится в сообщении.



Министерство "продолжает работать над восстановлением привычного режима работы АЗС совместно с топливными компаниями".



На прошлой неделе краевой Минпром сообщал, что ряд автозаправочных станций края ограничил отпуск бензина до 100 литров на один автомобиль. При этом на уровне региона ограничения не вводились.