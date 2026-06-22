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Власти Ставрополья отмечают стабилизацию ситуации с топливом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае ситуация с топливом стабилизируется, остаются точечные проблемы на ряде автозаправочных станций, сообщила пресс-служба краевого Министерства энергетики, промышленности и связи.

"Поставки (топлива на АЗС региона - ИФ) в край есть, логистика внутри региона также нормализуется. Остаются точечные проблемы на некоторых АЗС. При этом ажиотаж спал, на заправках не наблюдаются столь большие очереди, как прежде", - говорится в сообщении.

Министерство "продолжает работать над восстановлением привычного режима работы АЗС совместно с топливными компаниями".

На прошлой неделе краевой Минпром сообщал, что ряд автозаправочных станций края ограничил отпуск бензина до 100 литров на один автомобиль. При этом на уровне региона ограничения не вводились.

Министерство Минпром Ставропольский край
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