Самарские власти усилят контроль за ценами на бензин

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об усилении контроля за ценообразованием на топливном рынке региона в связи с дефицитом нефтепродуктов на отдельных автозаправочных станциях (АЗС), поставки для стратегических направлений - сельского хозяйства и промышленности - будут обеспечены в полном объеме.

"С прошлой недели фиксируется на некоторых АЗС дефицит топлива (...) Я попросил региональное управление ФАС отслеживать цены буквально ежедневно по всем АЗС. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. И, конечно, стратегические направления - сельское хозяйство, промышленность, - все будет обеспечено топливом", - сказал Федорищев на оперативном совещании в правительстве.

Губернатор также отметил, что самарские власти следят за обстановкой на нефтеперерабатывающих предприятиях.

"Внимательно следим за обстановкой. Делаем все, чтобы помогать нашим нефтеперерабатывающим предприятиям в модернизации, в работе, если необходимо, и в ликвидации последствий", - отметил губернатор.

Впервые о дефиците топлива глава региона сообщил в начале прошлой недели, когда временные ограничения на отпуск автомобильного топлива ввели на 19 АЗС одной из сетей.