Минпром Ставрополья ждет скорой нормализации ситуации с топливом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минпром Ставрополья сообщил, что ожидает в скором времени нормализации ситуации с топливом в крае.

"В ближайшее время ожидается нормализация ситуации. Министерство просит ставропольцев не поддаваться панике и ажиотажу, покупать бензин только по необходимости, а не впрок", - говорится в пресс-релизе.

Местами по региону наблюдается нехватка топлива из-за задержек в поставках на фоне повышенного спроса.

И. о. министра, первый замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Дмитрий Макаркин обсудил механизмы решения логистических проблем с ведущими топливными компаниями края.

"Министерство оказывает поставщикам всестороннее содействие. Компании в свою очередь также заинтересованы в быстром восстановлении режима работы и избежания авральных поставок на заправочные станции", - отметили в краевом Минпроме.

17 июня Министерство энергетики, промышленности и связи Ставрополья сообщило, что ряд автозаправочных станций края ограничил отпуск бензина до 100 литров на один автомобиль. При этом на уровне региона ограничения не вводились.

Локальные простои по некоторым видам топлива на ряде АЗС вызваны повышенным спросом "из-за распространяющейся неподтвержденной информации и началом сезона отпусков", пояснили в Минпроме края.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов также сообщал, что на крупных АЗС города-курорта возник временных дефицит топлива из-за повышенного спроса.