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Adobe прогнозирует рост продажи летней распродажи Prime Day на 9% до $26,3 млрд

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем продаж акции Prime Day на сервисах Amazon.com Inc. в 2026 году вырастет на 9% и достигнет $26,3 млрд, прогнозируют аналитики Adobe Inc.

Prime Day - ежегодная распродажа, когда участники программы Amazon Prime могут приобрести товары со скидками до 50%. Мероприятие состоится в 12-й раз и продлится четыре дня, с 23 по 26 июня. В предыдущие годы оно проводилось в июле.

Число подписчиков Amazon Prime в США на конец марта составляло около 201 млн человек, показатель за год вырос на 3%, по данным Consumer Intelligence Research Partners. Стоимость годовой подписки составляет $139.

С начала 2026 года капитализация Amazon выросла на 5,9%, до $2,63 трлн.

Adobe Amazon США Amazon Prime Prime Day
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