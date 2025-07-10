Онлайн-ритейлеры заработали $7,9 млрд за первые сутки распродажи Amazon

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи в США подскочили на 9,9% в годовом сравнении и составили $7,9 млрд во вторник, когда стартовала ежегодная распродажа Prime Day на Amazon, пишет CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics.

По информации Adobe, этот день стал "лучшим для электронной торговли с начала текущего года". Продажи во вторник превысили совокупные траты на онлайн-покупки за День благодарения прошлого года, которые достигли $6,1 млрд.

В этом году Amazon.com Inc. будет проводить традиционную распродажу четыре дня вместо обычных двух. Акции продлятся до пятницы.

Компания проводит Prime Day с 2015 года, чтобы привлечь больше клиентов в свою программу Prime. Другие крупные ритейлеры последовали примеру Amazon и теперь тоже проводят специальные акции в эти дни. Распродажа Walmart также стартовала во вторник и будет продолжаться шесть дней. Неделя скидок в Target началась в воскресенье, а специальные акции Best Buy - в понедельник.

За 48 часов акции Prime Day в прошлом году онлайн-покупатели потратили $14,2 млрд, по данным Adobe. Аналитики полагают, что за четыре дня распродаж в этом году сумма может достичь $23,8 млрд. Это эквивалентно результатам двух "черных пятниц", отмечают они.

Котировки акций Amazon снижаются на 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года они повысились на 1,4%.