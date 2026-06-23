В Евросоюзе в мае продажи автомобилей выросли на 3,2%

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в мае продажи автомобилей увеличились на 3,2% в годовом исчислении и достигли 955 013 штук, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Количество реализованных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце повысилось на 3,6% - до 1,152 млн. В том числе в Великобритании продажи подскочили на 7,1% и достигли 160,7 тысячи.

Продажи в Германии увеличились на 0,1%, во Франции - на 3,7%, в Италии - на 7,6%, а в Испании снизились на 0,8%.

Реализация электромобилей в ЕС в мае взлетела на 42,9% - до 203,4 тысячи. С начала года (январь-май) было продано 950,5 тысяч новых электрокаров, на них пришлось 20% общих продаж машин против 15,3% за тот же период годом ранее.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе снизились на 3,6%, Stellantis - на 2,6%, Renault - на 1,3%. Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 0,7%, южнокорейской Hyundai Group - на 1,3%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG зафиксировал рост продаж на 3,7%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - на 0,7%.

Китайская BYD нарастила продажи в ЕС почти в 2,6 раза, Chery - в 3,4 раза.

Американская Tesla продала в Евросоюзе 21 767электромобилей, что в 2,5 раза выше показателя за май прошлого года.

В январе-мае продажи машин в ЕС увеличились на 4% и достигли 4,748 млн.